ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

روما يطلب مبلغ خيالي للسماح بانتقال زانيولو إلى يوفنتوس

السبت 15/يونيو/2019 - 12:55 ص
روما يطلب مبلغ خيالي للسماح بانتقال زانيولو إلى يوفنتوس
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
مازال نادي روما الإيطالي يضع جدار أمام لاعب وسطه الايطالي الشاب نيكولو زانيولو، ورغم أنه ليس غير قابل للمس، لكن كما تشير "سكاي سبورت" فإنه يريد روما عرض مهم و مغري.

ويسعى روما ربما لعرض يصل لما يقارب 70 مليون يورو بالإجمالي أو ربما أقل قليلاً، حيث أن يوفنتوس بالوقت الحالي قام باستفسار بسيط مع وكيل زانيولو.

لكن أكد روما على أنه لن يستسلم سوى بحال وصول عرض لا يمكن رفضه كما حصل العام الماضي عند بيع الحارس البرازيلي أليسون لليفربول وحينها سيفكر روما في الامر.
Advertisements
المزيد عن: يوفنتوس ليفربول زانيولو روما اليسون
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
-
x
15:30
-
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية