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تركي آل شيخ يطلق مسابقة جديدة.. وأديب: "عظيمة وضخمة"

الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:33 م
تركي آل شيخ يطلق مسابقة جديدة.. وأديب: عظيمة وضخمة
تركي آل شيخ
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل شيخ، أطلقت مسابقتين إحدهما لتلاوة القرآن، والأخرى لإختيار أجمل أصوات لرفع الآذان، وذلك على مستوى العالم الإسلامي.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها مسابقة عظيمة وضخمة، وهناك متسابقين قدموا للاشتراك بالمسابقة من أكثر من 100 دولة، مضيفا أن مصر بها أصوات جميلة يمكنهم الاشتراك بالمسابقة.

هذا وقد أعلن المستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال.

ودعا "آل شيخ" جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمسابقة.

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