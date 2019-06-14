حجازي: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا تعني الطرد

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قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا تعني الطرد، ولكن التراضي بين الطرفين المالك والمستأجر.



وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن أصل القانون الذي صدر بشأنه قرار المحكمة الدستورية عندما تم صدوره لم يفرق بين الشخصيات الاعتبارية أو الغير اعتبارية.



وأوضح نائب رئيس جمعية المتضررين أن الحقوق التي استندت عليها حيثيات حكم المحكمة الدستورية في 5 مايو 2018 هي حقوق أصيلة لكل مواطن سواء كان مؤجر لشخصية اعتبارية أو لشخصية عادية، معلقًا: "حيثيات الحكم هدمت قانون الإيجار القديم.. وهو خطوة جيدة لتحريك المياه الراكدة لكن لا يلبي الحد الأدنى من طموح الملاك أو متطلبات التغيير لأنه لم يطال السكني".

