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أسعار الفضة في مصر اليوم الجمعة 14-6-2019

الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:48 م
أسعار الفضة في مصر اليوم الجمعة 14-6-2019
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الفجر الاقتصادي
 
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يحرص "الفجر" على متابعة أسعار المعادن ومنها معدن الفضة، حيث بدأ الكثير من المصريين في الإتجاه إلى استخدام الفضة في الزينة كحلي للرجال والنساء، بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.
 

ويعد سعر المصنعية هو ما يتحكم بأسعار الفضة في مصر وليس سعر الفضة الخام نفسه ، حيث أن سعر المصنعية يكون أعلى من سعر جرام الفضة الخام نفسه ، ويصل سعر مصنعية الفضة في مصر حوالى 25 جنيه تقريباً وقد تختلف قليلاً.


وجاءت أسعار الفضة في مصر دون المصنعة اليوم كالآتي:

جرام فضة نقي عيار 99.9         9.77 جنيها
جرام فضة بريطانية عيار  95.8 9.36 جنيها
جرام فضة إسترليني عيار 92.5 9.03 جنيها
جرام فضة عيار 90                 8.80 جنيها
جرام فضة عيار 80                7.80 جنيها
أوقية فضة                       260.99جنيها
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