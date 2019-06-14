أحمد فتحي يطلب مليون دولار ترضية من الأهلي

شهدت أزمة أحمد فتحي لاعب فريق الأهلي داخل القلعة الحمراء تطوراً جديداً في الأيام الماضية.

وطلب أحمد فتحي جوكر القلعة الحمراء من إدارة النادي الأهلي تعديل عقده وترضيته مادياً خاصة أن عقده مع الفريق بقيمة 3 مليون جنيه فقط وهو ما يثير غضب اللاعب خاصة أنه لا يتساوى مع لاعبي الفئة الأولى مثل رمضان صبحي وحسين الشحات.

جوكر الأهلي طلب الحصول على مليون دولار ترضية من النادي بسبب ضعف قيمة عقده مع الفريق الأحمر بعد التجديد.

في المقابل، وافق مسؤولو النادي الأهلي على رحيل أحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن بشرط عدم الانتقال لأي فريق في الدوري المصري.

ورفض الأهلي تعديل عقد أحمد فتحي وزيادته إلى 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد الأمر الذي تسبب في غضب أحمد فتحي الذي يتبقي موسم فقط في عقده مع الأهلي ويصر على الرحيل بسبب تعنت إدارة القلعة الحمراء معه.

واشترط الأهلي على أحمد فتحي من أجل الموافقة على رحيله في الموسم المقبل إحضار عرض رسمي بعيداً عن الدوري المصري مع وضع بند بعدم اللعب في الدوري المصري في الفترة القادمة.