حبس سائقين بتهمة سرقة سيارة تابعة لأحد البنوك
الجمعة 14/يونيو/2019 - 10:05 م
داليا عادل
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قررت نيابة مصر القديمة حبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة تابعة لأحد البنوك، كما طالبت النيابة بسرعة التحرى حول الواقعة.
كشفت تحقيقات النيابة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بسرقة سيارة بالإكراه تابعة لأحد البنوك حال توقف قائدها بالطريق الدائرى بدائرة القسم.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سائقَين مقيمان بالقليوبية وعاطل مقيم بالشرقية سبق اتهامهم فى عدد من القضايا الجنائية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائقين حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وأقروا أمام النيابة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافا بالتصرف فى السيارة بالبيع لدى عميلهم المقيم بالإسماعيلية، وباستهدافه تبين عدم تواجده، وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها، وجار ضبط المتهم الهارب والعميل.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كشفت تحقيقات النيابة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بسرقة سيارة بالإكراه تابعة لأحد البنوك حال توقف قائدها بالطريق الدائرى بدائرة القسم.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سائقَين مقيمان بالقليوبية وعاطل مقيم بالشرقية سبق اتهامهم فى عدد من القضايا الجنائية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائقين حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وأقروا أمام النيابة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافا بالتصرف فى السيارة بالبيع لدى عميلهم المقيم بالإسماعيلية، وباستهدافه تبين عدم تواجده، وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها، وجار ضبط المتهم الهارب والعميل.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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