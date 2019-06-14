ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طبيب المغرب يفجر مفاجأة جديدة عن "حمدالله"

الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:48 م
طبيب المغرب يفجر مفاجأة جديدة عن حمدالله
عبد الرزاق حمد الله
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

حسن شحاتة

نفى عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، خضوع المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي للكشف الطبي قبل مغادرته لمعسكر الفريق.

 

وصرح هيفتي عبر راديو "مارس" المغربي قائلاً : "حمد الله كان يجب عليه الحضور لإجراء الفحص الطبي داخل المعسكر، ولكنه تخلف عن ذلك".

 

واختتم هيفتي تصريحاته قائلاً: "حمد الله تحدث معي في وقت سابق، وأخبرني بأنه لا يشعر بالارتياح داخل معسكر المنتخب، ولن يكون قادرًا على صناعة أي شيء في كأس أمم إفريقيا".

 

وجاءت تصريحات هيفتي على عكس البيان الذي أصدره الاتحاد المغربي لكرة القدم، والذي كشف خلاله عن إصابة حمد الله في الظهر، مما تسبب في مغادرته لمعسكر المنتخب.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي