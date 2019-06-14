طبيب المغرب يفجر مفاجأة جديدة عن "حمدالله"

حسن شحاتة

نفى عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، خضوع المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي للكشف الطبي قبل مغادرته لمعسكر الفريق.

وصرح هيفتي عبر راديو "مارس" المغربي قائلاً : "حمد الله كان يجب عليه الحضور لإجراء الفحص الطبي داخل المعسكر، ولكنه تخلف عن ذلك".

واختتم هيفتي تصريحاته قائلاً: "حمد الله تحدث معي في وقت سابق، وأخبرني بأنه لا يشعر بالارتياح داخل معسكر المنتخب، ولن يكون قادرًا على صناعة أي شيء في كأس أمم إفريقيا".

وجاءت تصريحات هيفتي على عكس البيان الذي أصدره الاتحاد المغربي لكرة القدم، والذي كشف خلاله عن إصابة حمد الله في الظهر، مما تسبب في مغادرته لمعسكر المنتخب.