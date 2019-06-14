محمد هنيدي يروج لفيلمه الجديد باختيار ١٠٠ قصير لمشاهدته (فيديو)

روج الفنان محمد هنيدي لفيلمه الجديد "كينج سايز" عبر نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف فيه عن اختيار ١٠٠ شخص من قصار القامة بشرط لا يتعدى طولهم ١٦٥ سم، لمشاهدة الفيلم معه.





وأوضح "هنيدي" أن المسابقة تتطلب أن يشير الشخص إعلان الفيلم من صفحته، وبعدها سيتم اختيار سعداء الحظ.





"كينج سايز" تأليف عمر طاهر، وانتاج وليد صبري، وإخراج إسلام خيري.



