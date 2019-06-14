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السكرتير العام يتفقد الميادين ومداخل السويس وشارع صلاح نسيم (صور)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:55 م
السكرتير العام يتفقد الميادين ومداخل السويس وشارع صلاح نسيم (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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قام اللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام محافظة السويس بجولة مسائية لمتابعة الاعمال علي طريق السويس القاهرة وشارع صلاح نسيم وميدان فكري زاهر، والتأكيد علي تركيب اللوحات الارشادية وتخطيط الشوارع بالعلامات المرورية علي الطرق.
 
وتفقد السكرتير العام أعمال التطوير التي تتم بميدان مصطفي النحاس أمام النادي الأجتماعي بمنطقة الكورنيش الجديد بحي السويس.

رافق السكرتير العام في الجولة كلا من عادل خشانة مسئول ملف بطولة كأس الأمم الافريقية بالمحافظة وامل ابراهيم سكرتير حي السويس والضبع ناشد من ادارة الازمات وياسر البعيري مدير الأعلام.
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