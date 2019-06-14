إصابة 7 أفراد من بينهم أطفال من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالوادي الجديد



تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة الفرافرة بالقرب من نقطة الكيلو ٦٥ مما أسفر عن إصابة كلا من فتحى جاد مرسي ٤٩ سنة، أحمد فتحي جاد ٢٢ سنة، ماجدة مصطفى مصطفى ٤٠ سنة، أميرة فتحى جاد 5 سنة، تبارك فتحي جاد 6 سنوات، رأفت جاد مرسي 46 سنة سكرتير مركز بلاط، معاذ رأفت جاد، 13 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أصيب، منذ قليل، 7 أشخاص بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة - الفرافرة بالوادي الجديد، بالقرب من نقطة الكيلو ٦٥ بالطريق، وجري الدفع بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجري نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.