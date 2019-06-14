جامعة دمنهور تهنئ الدكتورة أمل محمد بيومي بقرار تعيينها عميدا لكلية التربية

يتقدم الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والأستاذة عواطف عبد المنعم أمين عام الجامعة ودكتور محمد محمود داود مدرس الفلسفة الحديثة والمعاصرة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة، بخالص التهانى القلبية للدكتورة أمل محمد بيومي مهران بمناسبة صدور القرار الجمهورى رقم 246 لسنة 2019 بتعيين سيادتها عميدا لكلية التربيـة، متمنيين لسيادتها مزيد من التقدم والرقى.





وتعد الدكتور أمل مهران، أصغر أستاذ تولى منصب عميد الكلية، ولها باع طويل فى العمل الإدارى ليس فى مصر فقط، بل كان لخبرتها دور كبير فى تطوير التعليم بجامعة سلمان بن عبد العزيز حيث تولت منصب عميدة كلية التربية في وادي الدراسر بالسعودية، وذلك بعد توليها منصب رئيس قسم، ومن ثم وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية، وهى ابنة أحد رواد مدرسة جامعة الإسكندرية التاريخية الدكتور محمد بيومى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية.