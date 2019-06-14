الرقابة النسائية بالجوف تضبط مخالفات أثناء جولاتها على المشاغل
وفي بيان لها، أوضحت أمانة الجوف أن هذه الزيارات جاءت للتأكد من الصلاحيات، وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ مؤكدةً استمرار هذه الجولات الرقابية للتأكد من سلامة المواد، وما تقدمه تلك المشاغل، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين.
وتم إنذار 9 مشاغل، ومصادرة 6 أدوات للشعر؛ بسبب التلف وغير الصلاحية للاستخدام.
وفي وقت سابق، ناشدت الأمانة أصحاب صالونات الحلاقة والتزيين، وضع لائحة الأسعار في مكان بارز، محذرة من أن عدم الالتزام بوضع لائحة بأسعار الخدمات المقدمة في مكان بارز للعميل، يعرّض المُنشأة لغرامة تصل إلى ٥٠٠٠ ريال.
وقد كثَّفت إدارة الرقابة الصحية بالأمانة خلال الشهر الماضي، جهودها الرقابية على صالونات الحلاقة؛ للتأكد من التزامها والعاملين فيها بالاشتراطات البلدية.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات لاشتراطات صحة البيئة الخاصة بالصالونات، تمثلت في استخدام أمواس متعددة الاستخدام، وعدم وجود تسعيرة للخدمات المقدمة في مكان بارز للعميل، إضافة إلى عدم استقبال العملاء، وعدم وجود تراخيص بلدية، وتدني مستوى النظافة.
- "أمانة المدينة" تنفّذ 1532 جولة ميدانية على منشآت الأنشطة النسائية
- "أمانة نجران" تُواصل حملتها الرقابية الصحية "نحو غذاء آمن"
- إغلاق 6 مطاعم بعطيف الطائف وضبط 130 مخالفة صحية
- عشرات المخالفات على المنشآت التجارية بتبوك
- 1000 جولة تفتيشية بالجوف تنتهي بإغلاق 14 منشأة ومصادرة مواد غذائية
- "أمانة نجران" تغلق مطبخين مخالفين للاشتراطات الصحية
- أمانة نجران تغلق 9 ملاحم مخالفة للاشتراطات الصحية بحي الحصين
- تزامناً مع العيد.. بلدية ينبع تضبط عدة مخالفات في صالونات الحلاقة والمغاسل