منسق المجموعة الثانية بالكان يتفقد الإسكندرية ويعقد جلسة مع عامر حسين

يتوجه جيرسو ميلو منسق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" والمسئول عن المجموعة الثانيه بالكان، إلى الإسكندرية، غدًا السبت للإطمئنان على أخر التجهيزات قبل انطلاق البطولة.

ويتضمن برنامج ميلو، تفقد ملعب الإسكندرية وملاعب التدريب ببرج العرب، وجامعة الإسكندرية، وملاعب الأكاديمية البحرية بأبي قير، وملعب الاتحاد السكندري بسموحة، وملعب النادي الأوليمبي والتي ستستضيف تدريبات فرق : غينيا، مدغشقر، نيجيريا، بوروندي.

كما يعقد ميلو، جلسة مع عامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية، من أجل استعراض استعدادات المحافظة والفنادق، لاستضافة مباريات منتخبات المجموعة الثانية.

ووصل ميلو، إلى مطار القاهرة الخميس الماضي، وعقد جلسة مع مسئولي اللجنة المنظمة الرئيسية بالقاهرة.

وتستضيف الإسكندرية منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية، والتي تضم كلًا من "غينيا، ومدغشقر، ونيجيريا، وبوروندي".