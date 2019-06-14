بكري: نجاح مبهر للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد المقام في مدينة شرم الشيخ حقق نجاح مبهر بفضل هيئة الرقابة الإدارية.



وأضاف "بكري" خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنتدى مثل بالفعل منطلقا مهمًا اتسق مع المبادرة التي سبق أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار.



واختتم المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد فعاليته فى مركز المؤتمرات الدولى بمدينة شرم الشيخ، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، وذلك بمشاركة 51 دولة إفريقية و4 دول عربية ضيوف شرف، كما شارك بالمنتدى أكثر من 200 شخصية رفيعة المستوى بالقارة السمراء.



وسادت المنتدى حالة من روح التآخى والمحبة بين وفود الدول المشاركة التى انعكست بشكل كبير على نجاح المنتدى الذى نظمته هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة ووحدة مكافحة غسيل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع.



وشهدت فعاليات المنتدى 5 جلسات بينها 3 أمس فى اليوم الأخير، حيث أشاد المشاركون والضيوف بالمنتدى بجهود مصر فى مكافحة الفساد وجهود الرئيس السيسى فى التصدى لتلك الآفة التى تهدد ثروات إفريقيا مؤكدين أن مصر من الدول الرائدة فى تغيير مؤشر الفساد فى فترة وجيزة، كما أثنى الحضور على جهود الرقابة الإدارية التى ساهمت فى توفير مناخ مشجع للاستثمار فى مصر وأكدوا أنه لابد من التعاون لمواجهة الفساد الذى يمثل خطرا على دول القارة. وأوصوا بضرورة العمل على توعية الشباب فى إفريقيا بخطورة ظاهرة الفساد والعمل على نشر ثقافة رافضة لتلك الظاهرة داخل المجتمعات الإفريقية. وكشف المشاركون عن أهمية التقدم التكنولوجى لرصد أنشطة الفساد ومحاربته.

