البورصة السعودية ترتفع بأعلي وتيرة أسبوعية منذ 2016 (انفوجراف)

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي على ارتفاع 4.99 بالمائة تعادل 425.06 نقطة خلال الأسبوع الحالي، ليسجل أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر 2016 (44 شهراً).





وأغلق المؤشر عند مستوى 8941.54 نقطة بنهاية الأسبوع، مقارنة بإغلاقه في الأسبوع قبل السابق.





ويذكر أن البورصة السعودية كانت إجازة الأسبوع الماضي للاحتفال بعيد الفطر المبارك.





وانخفضت السيولة خلال الأسبوع بنسبة 46.96 بالمائة، لتبلغ 21.94 مليار ريال، مقارنة مع 41.36 مليار ريال خلال الأسبوع قبل السابق.





وانخفضت كميات التداول إلى 816.97 مليون سهم بنهاية الأسبوع، مقارنة مع 1.16 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق ، وارتفعت القطاعات بشكل جماعي باستثناء قطاع الإعلام بنسبة 2.66 بالمائة ، وتصدر الارتفاعات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 8.96 بالمائة.





وارتفعت الثلاث قطاعات القيادية تصدرها الاتصالات بنسبة 8.39 بالمائة، والبنوك 5.9 بالمائة، بالإضافة إلى المواد الأساسية 4.16 بالمائة.





الأحد: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 8699.22 نقطة.





الأثنين: ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8849.21 نقطة.





الثلاثاء: ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 8989.72 نقطة.





الأربعاء: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 9084.75 نقطة.





الخميس: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 8941.51 نقطة.