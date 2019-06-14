بعد رفع الإيقاف.. جهاد جريشة: هنشرف التحكيم المصري في أمم أفريقيا

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قال جهاد جريشة، الحكم الدولي، إن الاتحاد الأفريقي رفع الإيقاف عنه اليوم، وسينضم غدًا إلى قائمة حكام بطولة الأمم الأفريقية بعد رفع القرار من الكاف.



وأشار "جريشة"، خلال برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية القادمة تعد الخامسة له، معقبًا: "هنشرف التحكيم المصري في أمم أفريقيا".



هذا وكان قد تم إيقاف "جريشة" من قبل الكاف لمدة 6 أشهر في أعقاب إدارته للقاء الذهاب بين الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن كاف عاد وتراجع عن قراره.



