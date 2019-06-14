حلا شيحا تحتفل بعيد ميلاد ابنها ومحمد رمضان يهنئها (صور)

احتفلت الفنانة حلا شيحا بعيد ميلاد ابنها أحمد، بنشر صورة تجمعها أثناء تقطيع التورتة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام.





وكتبت "حلا": "حبيبي أحمد كد سنة وأنت طيب وأشوفك أسعد الناس وكل ولادنا وبناتنا".





وحرص عدد من النجوم على تهنئة حلا بهذه المناسبة، ومن بينهم راند البحيري وصبحي عطري وعزوز عادل، ومحمد رمضان الذي كتب: "كل سنة وأنت طيب يا أحمد".





يذكر أن حلا شيحا عدلت عن قرار الاعتزال بعدما خلعت الحجاب وعادت للتمثيل من خلال مسلسل "زلزال" الذي عرض في رمضان الماضي وشاركها في بطولته الفنان محمد رمضان.



