ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حلا شيحا تحتفل بعيد ميلاد ابنها ومحمد رمضان يهنئها (صور)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:42 م
حلا شيحا تحتفل بعيد ميلاد ابنها ومحمد رمضان يهنئها (صور)
حلا شيحا
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements
احتفلت الفنانة حلا شيحا بعيد ميلاد ابنها أحمد، بنشر صورة تجمعها أثناء تقطيع التورتة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام.

وكتبت "حلا": "حبيبي أحمد كد سنة وأنت طيب وأشوفك أسعد الناس وكل ولادنا وبناتنا".

وحرص عدد من النجوم على تهنئة حلا بهذه المناسبة، ومن بينهم راند البحيري وصبحي عطري وعزوز عادل، ومحمد رمضان الذي كتب: "كل سنة وأنت طيب يا أحمد".

يذكر أن حلا شيحا عدلت عن قرار الاعتزال بعدما خلعت الحجاب وعادت للتمثيل من خلال مسلسل "زلزال" الذي عرض في رمضان الماضي وشاركها في بطولته الفنان محمد رمضان.

حلا شيحا تحتفل بعيد ميلاد ابنها ومحمد رمضان يهنئها (صور)
حلا شيحا تحتفل بعيد ميلاد ابنها ومحمد رمضان يهنئها (صور)
Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان ضأن شاهد مسلسلات رمضان الرس أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي