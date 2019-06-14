عاجل.. السجن 8 أشهر لقاتلة الطالبة المصرية مريم مصطفى ببريطانيا
أعلنت صحيفة ديلى ميل منذ قليل، أن محكمة نوتنجهام البريطانية، قضت بالسجن 8 أشهر لمتهمة من أصل 6 متهمين فى قضية مقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى، مشيرة إلى أن المتهمة القاصر ستقضى العقوبة فى دار لرعاية الأحداث.
وتابعت الصحيفة أن المحكمة نظرت فى جلسة اليوم أوراق 3 متهمات فى تلك القضية التى راح ضحيتها قبل قرابة عام المراهقة المصرية مريم مصطفى بعد تعرضها للضرب واعتداء عنصرى من قبل المتهمين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد 3 أسابيع من هذا الحادث خلال تلقيها العلاج.
وقضت المحكمة فى جلسة اليوم بعدم سجن متهمتين، فيما تبت المحكمة فى أمر 3 متهمات أخريات فى جلسة من المقرر انعقادها 19 يونيو الجارى.
وكان قد طالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير علاء يوسف، الحكومة البريطانية باستكمال التحقيقات فى حادث مقتل المواطنة المصرية مريم عبد السلام من أجل تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، مطالبا الحكومة الألمانية بالانتهاء من التحقيقات فى واقعة مقتل الطالبة المصرية شادن محمد الجوهرى فى مارس 2017 وتحمل الحكومة الألمانية مسئوليتها فى إجلاء الحقيقة وتحقيق المحاسبة الفعالة لمرتكبى الحادث.
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