مشاهدة مباراة مالي وموريتانيا بث مباشر اليوم 24-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

تفتتح مالي مبارياتها في بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر، بمواجهة قوية أمام موريتانيا في ظهوره الأول بالمسابقة القارية، على ملعب ستاد السويس الجديد، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من يونيو الجاري.

ويدشن منتخب موريتانيا الظهور التاريخي الأول في البطولة بعدما نجح في خطف بطاقة الصعود لبطولة أمم إفريقيا والتي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، للمرة الأولى في تاريخها.

مصر تستضيف البطولة بعدما تم سحبها من الكاميرون لعدم الجاهزية ، حيث ستقام على ملعب السلام والدفاع الجوي والاسماعيلية والسويس الجديد والقاهرة الدولي والأسكندرية، البث المباشر مباراة موريتانيا ضد مالي بث مباشر على قناة تايم سبورت.

قائمة منتخب موريتانيا المستدعاة لبطولة أمم إفريقيا والتي تضم 17 محترفا:

في حراسة المرمى: سليماني براهيم (نواذيبو الموريتاني) – ناموري دياو (كاديا الموريتاني) – باباكار ديوب (الشرطة الموريتاني)

في خط الدفاع: عبدول با (أوكسير با) – باكاري نيداي (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) – سالي سار (سيرفيت السويسري) – ديادي ديارا (سيدان الفرنسي) – هارونا سي (جرينوبل الفرنسي) – المصطفى دياوا (نواكشوط كينجز الموريتاني) – علي عبيد (ألكوركون الإسباني) – عبد القادر صيام (أورليان الفرنسي).

في خط الوسط: محمد يالي (تاجنانت الجزائري) – إبراهيما كوليبالي (جرينوبل الفرنسي) ديالو جويديالي (أليجايزسبور التركي) – خاسا كامارا (زانثي اليوناني) – أليساني ديوب (هجر السعودي) – عبدولاي جايي (نواذيبو الموريتاني) – الحسن العيد (بلد الوليد الإسباني).

في خط الهجوم: أداما با (جريسينسبور التركي) – إسماعيل دياكاتي (تطوان التونسي) – مولاي أحمد خليل (قابس التونسي) – سليماني أني (أوريلاك الفرنسي) – حماية تانجي (نواذيبو الموريتاني).

منتخب مالي يحاول الظهور بشكل جيد في البطولة التي تحتضنها مصر حيث يعول على عدد من نجومه المحترفين في مختلف الدوريات الأوروبية والتي من بينهم أداما تراوري وغيره الكثير، مشاهدة مباراة مالي وموريتانيا في بطولة افريقيا الان على موقع الفجر الرياضي.

تقام مباراة موريتانيا في الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، الساعة الثامنة مساء بتوقيت موريتانيا، وعاصمتها نواكشوط، الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس، الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت البحرين، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت لبنان، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت قطر، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت سلطنة عمان، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت جزر القمر، الساعة العاشرة مساء بتوقيت الاردن، الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين، الساعة العاشرة مساء بتوقيت سوريا.

قنوات تايم سبورت ستكون هي الناقلة لفاعليات بطولة امم افريقيا عبر التردد الارضي كما ان قنوات بي ان سبورت ماكس سوف تكون في الموعد لنقل البطولة، بدون تقطيع.

قائمة منتخب مالي النهائية لبطولة امم افريقيا 2019:

في حراسة المرمى: أداما كييتا - دجيجي ديارا - مامادو ساماسا.

في خط الدفاع: مولا واجي - هماري تراوري - يوسف كوني - مامادو فوفانا - فالاي ساكو - ماساديو هايدارا - بوباكار كوياتي .

في خط الوسط: يفيس بيسوما - لاسانا كوليبالي - ديادي ساماسيكو - أداما تراوري - أمادو هايدارا - سليمان ديارا - إدريسا تراوري - تشيك دوكوري.

في خط الهجوم: موسى ماريجا - أداما تراوري - عبد الله ديابي - موسى دومبيا - خليفة كوليبالي - موسى دجينيبو - أداما نياني - هادي ساكو - سيكو كويتا.