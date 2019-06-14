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خالد الزعاق: الجمعة القادمة أطول نهار في السنة

الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:20 م
خالد الزعاق: الجمعة القادمة أطول نهار في السنة
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الفجر السعودي
 
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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد أسبوع الجمعة القادمة، سيكون أطول نهار في السنة بالنسبة لجميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء.

مٌشيراً إلى أن الأيام العشرة القادمة ستشهد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.

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