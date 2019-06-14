نشرة حوادث "الفجر".. ضبط 2 طن حشيش.. وشقيقان يقتلان أخيهما لضربه أمهم

شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار: