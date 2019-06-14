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نشرة حوادث "الفجر".. ضبط 2 طن حشيش.. وشقيقان يقتلان أخيهما لضربه أمهم

الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:23 م
نشرة حوادث الفجر.. ضبط 2 طن حشيش.. وشقيقان يقتلان أخيهما لضربه أمهم
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داليا عادل
 
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شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

بـ"أسلوب كسر الباب".. حبس تشكيل عصابي سرق 5 شقق في التجمع

ضربة جديدة لتجار "الكيف".. ضبط 2 طن "حشيش" و8 ملايين قرص "كبتاجون"

بـ"كيلو هيروين" و"بندقية آلية".. ضبط تاجر مخدرات في الخانكة

"خان الأمانة".. ضبط عامل لسرقته 10 آلاف جنيه من داخل محل بالشروق

بـ"توصيل الأسلاك".. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في بدر

كهربائي وعاطل يعذبان شقيقهما حتى الموت بالإسماعيلية.. و"الأم" كلمة السر

"حاصل على ليسانس حقوق".. ينشئ كيانا وهميا ويروج شهادات حكومية مزورة بكفر الشيخ

ضبط 22 مسجل خطر بشارع مستشفى الصدر بالجيزة

بعد 3 وقائع.. ضبط "حرامي الموتوسيكلات" في المطرية


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المزيد عن: نشرة حوادث الفجر قتل عامل بالاسماعيليىة حوادث الفجر 8 مليون قرص كبتاجون
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