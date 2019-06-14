الإنتربول يعتقل مشتبه رئيسي في هجمات سريلانكا
الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:04 م
وكالات
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أعلنت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول)، اليوم الجمعة، اعتقال وتسليم أحد المسؤولين عن التفجيرات الدامية في سريلانكا في 21 أبريل.
وقالت المنظمة في بيان إنه تم القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عاماً، مع أربعة مشتبه بهم آخرين، عقب نشر الإنتربول "إشعاراً أحمر"بتوقيفهم.
وقالت المنظمة في بيان إنه تم القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عاماً، مع أربعة مشتبه بهم آخرين، عقب نشر الإنتربول "إشعاراً أحمر"بتوقيفهم.
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