رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر السنوي الـ20 لقسم طب الأطفال

نظم قسم طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة مؤتمره السنوي العشرون برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي الدهشان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





شارك في افتتاح المؤتمر رئيس الجامعة، حيث ثمّن –في كلمته- الجهود العلمية الكبيرة التي تبذلها كلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مشيدا بحصولها على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا المؤتمر الذى يحمل رقم 20، وهو من المؤتمرات المتميزة في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة يعد أحدث الفعاليات والعلامات البارزة التي تعكس مدى تقدم وتميز هذه الكلية العريقة على مدار مسيرتها التي وصلت إلى نصف قرن من العطاء.





وفي بداية المؤتمر وجه الدكتور حسن أبوسيف، رئيس القسم، بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة لحرصه الشديد على المشاركة وحضور افتتاح هذا المؤتمر، وتقديم كافة أوجه الدعم لقسم طب الأطفال والاستجابة لجميع طلبات أعضاء هيئه التدريس بالقسم في إطار دعم العملية التعليمية والعلاجية، مما كان له عظيم الأثر علي جميع السادة الحضور.





من جانبه أثنى الدكتور أحمد سليم، عميد طب الأزهر بنين القاهرة، على المؤتمر والقائمين عليه، مشيرًا إلى أن قسم طب الأطفال من الأقسام المتميزة بالكلية.

وأعرب الدكتور مجدي الدهشان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن امتنانه لقسم طب الأطفال كونه أحد الأقسام العريقة الحريصة علي تذليل العقبات أمام الطلاب.



