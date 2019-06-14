"النقد الدولى": على الاتحاد الأوروبي تبسيط قواعده المالية
الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:42 م
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قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن على منطقة اليورو أن تضع ميزانياتها للمستقبل على النحو الذي يمكنها من تحقيق الاستقرار في اقتصادها بدلا من مجرد دعم القدرة التنافسية والتقارب الاقتصادي.
وأبلغت لاجارد الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي إن على الاتحاد أن يبسط قواعده المالية أيضا. وكان وزراء المالية يبحثون مخطط ميزانية للدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو.
وأضافت قائلة "نعتقد أنه بالإضافة إلى القدرة التنافسية والتقارب الاقتصادي، اللذين سيبقيان الوزراء منشغلين اليوم، نعتقد أن هذا لا يكفي، وأن تحقيق الاستقرار سيساعد أيضا."
وتابعت قائلة "تبسيط القواعد المالية سيحقق الكثير أيضا على صعيد تفادي الكثير من الغموض وإعطاء مساحة كبيرة للمناورة. الدين ينبغي أن يكون حجر الزاوية والأداة التشغيلية ينبغي أن تكون نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي."
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