انطلاق مؤتمر "طرح النسخة التجريبية لمعايير تسجيل واعتماد الصيدليات" ببورسعيد

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انطلق مؤتمر "طرح النسخة التجريبية لمعايير تسجيل واعتماد الصيدليات"، منذ قليل، في إحدى قاعات المدينة الشبابية بحضور الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد.



ورحب الدكتور عبدالوهاب قوطة، نقيب الصيادلة فرع بورسعيد، بالحضور من صيادلة ونقباء صيادلة من محافظات مختلفة، وذلك لشرح النسخة التجريبية لمعايير تسجيل واعتماد الصيدليات.



وألقى نائب محافظ بورسعيد، كلمته مرحبا بالحضور ومثمنا لجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التي بذلت مجهود كبير منذ الاعلان عن اطلاق المشروع لوضع المعايير الخاصة بكل عناصر مشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.



يذكر أن محافظة بورسعيد، تشهد زيارات من جهات عديدة أبرزها زيارات متتالية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمتابعة مراحل التطوير والبناء وتجهيز الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى متابعة منظومة التحول الرقمي وتسجيل ملفات المواطنين الالكترونية.