خلال 24 ساعة.. "الأمن العام" يضبط 251 قضية مخدرات و209 قطع أسلحة نارية
الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:29 م
هبة عبد الحفيظ
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واصل قطاع الأمن العام، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط ضبط 209 قطعة سلاح ناري، 251 قضية مخدرات، 278 دراجة نارية مخالفة، 25954 مخالفة مرورية، 1869 مخالفة مرافق، 40 قضية مصنفات فضلا عن تنفيذ 25954 حكما قضائيا متنوعا.
كما ضبطت القوات 52 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، 6 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، تشكيل عصابى ضم متهمين إرتكبا حادثين سرقة سيارتين، 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما ضبطت القوات 52 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، 6 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، تشكيل عصابى ضم متهمين إرتكبا حادثين سرقة سيارتين، 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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