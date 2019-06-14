ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خلال 24 ساعة.. "الأمن العام" يضبط 251 قضية مخدرات و209 قطع أسلحة نارية

الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:29 م
خلال 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 251 قضية مخدرات و209 قطع أسلحة نارية
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
واصل قطاع الأمن العام، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط ضبط 209 قطعة سلاح ناري، 251 قضية مخدرات، 278 دراجة نارية مخالفة، 25954 مخالفة مرورية، 1869 مخالفة مرافق، 40 قضية مصنفات فضلا عن تنفيذ 25954 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت القوات 52 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، 6 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، تشكيل عصابى ضم متهمين إرتكبا حادثين سرقة سيارتين، 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
المزيد عن: حملات أمنية 24 ساعة 209 قطعة سلاح نارى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي