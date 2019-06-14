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تقارير: الاضطهاد والتنمر وراء مغادرة حمد الله لمعسكر منتخب المغرب

الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:25 م
تقارير: الاضطهاد والتنمر وراء مغادرة حمد الله لمعسكر منتخب المغرب
عبد الرزاق حمد الله مهاجم منتخب المغرب
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أميرة فطيم
 
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كشفت تقارير صحفية عن سبب مغادرة عبد الرزاق حمد الله مهاجم منتخب المغرب من معسكر منتخب بلاده المغرب استعدادا لمعسكر أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي ستقام في مصر.

وأشارت تقارير صحفية مغربية، إلى أن حمد الله قد تعرض لأسبوع من الاضطهاد والاستفزاز خلال التدريبات، في ظل انقطاع التواصل بينه وبين مجموعة، يقودها المهدي بنعطية، وتضم كل من، يونس بلهندة ونبيل درار، و مبارك بوصوفة، وفيصل فجر.

كما عبر هداف الدوري السعودي للمحترفين، عن عدم ارتياحه للأجواء داخل المعسكر معزيا ذلك إلى غياب الروح الجماعية.

وكان الاتحاد المغربي للكرة قد أصدر بيانا يفيد أن سبب رحيل مهاجمه يعود للإصابة التي يشكو منها على مستوى الظهر والفخذ.

يذكر أن المغرب يلعب في المجموعة الرابعة التي تضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

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المزيد عن: كوت ديفوار وجنوب إفريقيا عبد الرزاق حمد الله مهاجم منتخب المغرب المنتخب المغربي
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