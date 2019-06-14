عبدالحفيظ يطير إلى إسبانيا لترتيب معسكر الأهلي





بتوجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، إلى العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأيام المقبلة، للترتيب لمعسكر الفريق الأحمر بالموسم الجديد.





ويأتي سفر الثنائي من أجل الإطلاع على أماكن التدريب والإقامة فى المدينة التى تستضيف المعسكر الخارجى الذى سيتخلله مباراتان أو ثلاث مباريات ودية، استعدادًا للموسم المقبل.





واقترب مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق، من اختيار إسبانيا لإقامة المعسكر الخارجي، بعد مفاضلة بينها وبين دولتي ألمانيا وهولندا.