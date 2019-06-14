تابعة لـ"بنك".. ضبط سائقين لسرقتهما سيارة في مصر القديمة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:16 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائقين لسرقتهما سيارة تابعة لأحد البنوك بمصر القديمة.
وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بسرقة سيارة بالإكراه تابعة لأحد البنوك حال توقف قائدها بالطريق الدائري بدائرة القسم، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، سائقَين مقيمان بالقليوبية، عاطل مقيم بالشرقية سبق اتهامهم في عدد من القضايا الجنائية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائقين حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافا بالتصرف في السيارة بالبيع لدى عميلهم المقيم بالإسماعيلية، وباستهدافه تبين عدم تواجده، وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها، وجار ضبط المتهم الهارب والعميل.
Advertisements
المزيد عن: مصر القديمة سرقة سياره سائقين
- تفاصيل القبض علي تشكيل عصابي يتزعمه سوداني لسرقة الشركات بمصر الجديدة
- ضبط تشكيل عصابى لسرقة كابلات الهواتف.. والعثور على مخزن بداخله 10 أطنان بالخليفة
- القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بطريق السويس الصحراوي
- عاجل.. الداخلية تنجح فى ضبط 9 من مرتكبى واقعة سرقة سيارة نقل أموال
- سقوط تشكيل عصابي سرق مجوهرات ومبالغ مالية بالرحاب
- ضبط مرتبكي واقعة قتل فرد أمن خلال سرقتهم "سقالات" موقع تحت الإنشاء بالساحل
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات ببني سويف
- القبض على أخطر تشكيل عصابي تقوده سيدتان لسرقة السيارات ومساومة أصحابها بمصر القديمة
- تجديد حبس خادمة وصديقها لاتهامهما بسرقة شقة بالشروق