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تابعة لـ"بنك".. ضبط سائقين لسرقتهما سيارة في مصر القديمة

الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:16 م
تابعة لـبنك.. ضبط سائقين لسرقتهما سيارة في مصر القديمة
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائقين لسرقتهما سيارة تابعة لأحد البنوك بمصر القديمة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بسرقة سيارة بالإكراه تابعة لأحد البنوك حال توقف قائدها بالطريق الدائري بدائرة القسم، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، سائقَين مقيمان بالقليوبية، عاطل مقيم بالشرقية سبق اتهامهم في عدد من القضايا الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائقين حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافا بالتصرف في السيارة بالبيع لدى عميلهم المقيم بالإسماعيلية، وباستهدافه تبين عدم تواجده، وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها، وجار ضبط المتهم الهارب والعميل.
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