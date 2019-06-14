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وزيرة التضامن تناقش أوجه دعم القطاع الاجتماعي في الجامعة العربية

الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:12 م
وزيرة التضامن تناقش أوجه دعم القطاع الاجتماعي في الجامعة العربية
اللقاء
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آيات عامر
 
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عقدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام للجامعة العربية، اجتماعا مع مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيس المكتب العربي بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، مساعد رئيس الـundp، لمناقشة أوجه دعم القطاع الاجتماعي في الجامعة العربية وخاصة المركز العربي لدراسات الفقر الذي تقرر إقامته في عمان الأردن كمركز تابع للجامعة العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومتابعة بناء القدرات وتحفيز الموارد المالية والتنسيق مع القطاع الاجتماعي في الجامعة.

فضلا عن التحضير بعقد اجتماع لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع وزراء الشؤون الاجتماعية بالتزامن مع الدورة القادمة للمجلس الذي ترأس مكتبه التنفيذي الوزيرة غادة والي.
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