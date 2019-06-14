حساب المواطن يحدد موعد إيداع الدعم للدفعة الـ20 .. إليك رابط تسجيل حساب المواطن
الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:01 م
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انتهى إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ19 في حساب المواطن، وبدأت التساؤلات عن موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ20 من دعم حساب المواطن لشهر يوليو المقبل، لذا سنقدم لكم رابط حساب المواطن للتسجيل في الدفعة الجديدة.
رابط حساب المواطن للتسجيل في الدفعة الجديدة
وبحسب النظام المتبع لدى حساب المواطن، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.
وبذلك يكون موعد صرف الدعم بمشيئة الله للدفعة الـ20 في حساب المواطن، يوم الأربعاء 10 يوليو المقبل.
التسجيل مستمر في حساب المواطن
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي اضغط هنا.
كما يستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين بمشيئة الله.
شروط الأهلية لحساب المواطن
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
تفاصيل الدفعة الـ19 من عدم حساب المواطن
وكان برنامج حساب المواطن قد أودع، يوم الاثنين الماضي، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يونيو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.
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