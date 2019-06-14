ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جهاز مدينة القاهرة الجديدة ينفذ عدة حملات لإزالة المخالفات والتعديات بالتجمع الخامس

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:57 م
جهاز مدينة القاهرة الجديدة ينفذ عدة حملات لإزالة المخالفات والتعديات بالتجمع الخامس
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،  بأنه تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع  إدارة الأمن بالقاهرة الجديدة، لرصد وإيقاف وإزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، حيث تم إيقاف أعمال غرف سطح مخالف، بالقطعة رقم 38 المنطقة الأولى بالحي الرابع بالتجمع الخامس بالمدينة، وتم التحفظ على المعدات بالجهاز، وإخلاء القطعة من العمال وجارى المتابعة لعدم العودة للمخالفة مرة أخرى، وذلك تحت إشراف المهندس محمود حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالتعاون مع إدارة الأمن بجهاز المدينة.

وقال رئيس الجهاز: تم تنفيذ حملة لرفع أعمال مغسلة سيارات مخالفة بالحي الثالث بالتجمع الخامس، وكذا إزالة السلالم والأرصفة المخالفة أمام الوحدات السكنية بالحي، تمهيداً لاستكمال باقي أعمال إزالة تلك المخالفات، وذلك بالتنسيق مع رئيس لجنة الإشغالات بجهاز المدينة، ورئيس الحي الثالث، ومديري الأحياء، وإدارة التنمية بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جار إزالة أعمال المخالفات للمحلات بالحي الثالث بالتجمع الخامس، مشيراً  إلى أن جهاز المدينة سيستمر في إزالة المخالفات والتعديات حتى عودة جميع الأحياء بالمظهر الجمالي الذي يليق بالمدينة، لتكون على رأس المدن الجديدة. 


Advertisements
المزيد عن: جهاز القاهر الجديدة القاهرة الجديدة الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان اخبار الاقتصاد اان اخبار اقتصاد مصر اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي