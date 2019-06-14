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وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:46 م
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط
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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية، على الرغم من أن النمو سيلقى الدعم من حزم التحفيز والدول النامية في 2020.

وعدلت الوكالة التي مقرها باريس بالخفض تقديراتها لنمو الطلب في 2019 بمقدار مئة ألف برميل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكنها قالت إن النمو سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2020.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "التركيز الرئيسي على الطلب على النفط مع ضعف الثقة الاقتصادية... العواقب بالنسبة للطلب على النفط أصبحت واضحة".
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