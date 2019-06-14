أسبوع رئاسي مكثف.. افتتاح منتدى مكافحة الفساد.. واستقبال قائد القيادة المركزية الأمريكية

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، من بينها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، بالإضافة إلى عقد مباحثات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، وتكليف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتطوير منظومة النقل والسكة الحديد والموانئ، ومتابعة الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الأفريقية.





استقبال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي

واستقبل الرئيس السيسي، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وأكد الرئيس خلال مباحثاته على العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر واريتريا ووحدة الرؤى والمصالح الإستراتيجية التي تربطهما، مشيرا إلى حرص مصر على ترسيخ التعاون الإستراتيجي مع إريتريا في شتي المجالات والتنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الأفريقية بشكلٍ عام.





من جانبه عبر الرئيس أفورقي عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، معربًا عن التقدير للمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.





متابعة الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الأفريقية

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وتناول الاجتماع متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقًا من يوم 21 يونيو الجاري.





ووجه الرئيس، بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الأفريقية على كافة الأصعدة التنظيمية والإدارية واللوجستية، باعتبارها أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الأفريقية وتحظى بمتابعة دولية واسعة، ولتكون تلك البطولة بمثابة احتفالية رياضية متميزة مع الأشقاء الأفارقة على أرض مصر، لا سيما في ظل مواكبتها مع الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.





كما وجه الرئيس باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات ذات الصلة قبل انطلاق البطولة لضمان خروجها بالصورة المثلى، فضلًا عن حسن إدارة جوانبها الاقتصادية وعوائدها السياحية والتسويقية والإعلامية.





مباحثات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

واستقبل الرئيس السيسي، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. وتناول اللقاء مناقشة نتائج الاجتماع الأخير للجنة التعاون العسكري بين البلدين بواشنطن في شهر مارس الماضي، والتي تعد المنتدى الأبرز للعلاقات العسكرية الثنائية، حيث شهدت التشاور بشأن مجموعة متنوعة من الشئون الإستراتيجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري والتعاون الأمني، وعلى النحو الذي يعكس الالتزام المتبادل بالتعاون الثنائي والتشاور على أساس الأولويات المشتركة.





كما تطرق اللقاء إلى سبل الارتقاء بالتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، فضلًا عن آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، خاصةً في ضوء الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.





افتتاح المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد

وحضر الرئيس السيسي، افتتاح المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي يُعقد بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس في يناير العام الماضي ٢٠١٨ أثناء مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة.





ورحب الرئيس السيسي بضيوف المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، مؤكدا أن الفساد أحد المعوقات الرئيسية في التقدم والتنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لقارتنا الأفريقية. وقال الرئيس، إنه يجب تكاتف جهود الجميع لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره.





وأشار إلى أنه تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد باعتباره أبرز العقبات أمام التنمية، متابعًا: لم تنعزل جهود مصر عن الجهود الدولية لمكافحة الفساد، والدولة اتخذت إجراءات الإصلاح لمكافحة صور الفساد المالي والإداري.





واستعرض الرئيس خلال كلمته فيها رؤية مصر وتجربتها في مكافحة الفساد وكيفية إيجاد وبلورة آليات لمواجهته على مستوى أفريقيا تكون بمثابة هيكل وإطار عام لمكافحة الفساد وتنمية الكوادر البشرية.





تكليفات الحكومة بتطوير منظومة النقل

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل. وتناول الاجتماع عرض لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وكذلك خطوط مترو الأنفاق، فضلًا عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوى الجمهورية.





وقد وجه الرئيس، بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها للركاب والبضائع، وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها. كما وجه بالانتهاء من تحديث وميكنة مزلقانات وإشارات السكك الحديدية والانتهاء من الأعمال الكهربائية الخاصة بها، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن للمواطنين ولضمان سلامة حركة القطارات.





كما شدد الرئيس على الاهتمام بعمليات صيانة شبكة السكك الحديدية وتوفير قطع الغيار ذات الجودة العالية، وكذلك تطوير ورش الصيانة مع الاعتماد على خبرة العمالة المصرية في تطوير الجرارات والمعدات. ووجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وذلك لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، وذلك في الإطار العام لخطة الدولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع العلمين – السخنة، ودراسة امتداده لمدينة السويس.





استقبال رئيس مجلس النواب الليبي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي. وأشار الرئيس إلى الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميًا ودوليًا، ومؤكدًا في هذا الإطار موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير تجاه دعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، واحترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، وتعزيز تماسك مؤسساتها الوطنية وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.





وأكد الرئيس تقدير مصر ودعمها لدور عقيلة صالح ومجلس النواب باعتباره المصدر الرئيسي للشرعية الفعلية في ليبيا، مشددًا في هذا الصدد على أن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، ومعربًا عن ثقته في قدرة الشعب الليبي الشقيق على التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه والمتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.



