انخفاض المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ووسط ترقب تطور الخلافات التجارية.





وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمئة إلى 379.2 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة عند 7351.4 نقطة.









وهبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمئة عند 12131.2 نقطة، فيما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2 بالمئة إلى 5364 نقطة.





وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1282 دولار.





واستهلت معظم القطاعات في البورصة الأوروبية الجلسة على تراجع وسط انخفاض قطاع التكنولوجيا بنحو 0.8 بالمئة.





وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في حادث انفجار ناقلتين للنفط تابعتان للنرويج واليابان في خليج عمان أمس.





وفي سياق منفصل تمكن بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق من حصد أكبر عدد من الأصوات من مشرعي حزب المحافظين في أول جولة لرئاسة الحزب الحاكم.





كما أن المخاوف التجارية وآثارها من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لاتزال تطارد المستثمرين، وأظهرت البيانات الاقتصادية اليوم نمو الإنتاج الصناعي في الصين بأبطأ وتيرة في 17 عام خلال الشهر الماضي وذلك بنحو 5 بالمئة.