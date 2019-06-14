الخيانة تجرى فى دماء "الحمدين".. يستخدم أصحاب الفكر المتطرف كأداة للتحريض والفوضي

لم يكتفى تنظيم الحمدين، بدعم الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة والتدخل فى شئون الدول العربية، بل واصل السقوط بوضع أجندة خاصة لقناة الجزيرة، للشماتة وتبرير العمليات الإرهابية التى تحدث فى الدول العربية، ليس هذا فحسب بل الاستمرار فى دعم إيران وسياسيتها العدوانية ضد الخليج والعرب.





اتهام النظام القطرى بالخيانة لم تأتى من الأغراب بل جاءت من داخل أسرة أمير تميم بن حمد، إذ اتهم الشيخ أحمد بن فهد آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، تنظيم الحمدين بالخائن لمنطقة الخليج وتورط شخصيات خليجية فى التحريض ضد بلادهم.





وقال الشيخ فهد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":الخائن سيخون حلفائه وأقرب الناس له وهذا مثال على تغرير تنظيم الحمدين الإرهابي بأبناء الخليج واستخدامهم كمعاول في هدم الأمة، حتى تصدر عليهم أحكام قضائية ثم يتخلى عنهم لكي لا تتورط قطر قضائيآ.





وتابع قائلا "عصابة الدوحة مازالت تهاجم دول الخليج وحتى الكويت التي لم تقاطعهم! مضيفا اللعبة التى تنفذها قطر فى المنطقة العربية أصبحت مكشوفة.





وأضاف الشيخ فهد، بعدما انتهى عهد أوباما و بيل كلينتون يا قطر أصبح اللعب على المكشوف، فمؤسف أن نظام الملالي في إيران دائمآ ما يصدم ويخذل ويهين تنظيم الحمدين الإرهابي ولكن القط يحب خنّاقة ويرضون بإهانة المجوس لهم! فشاعركم أرسلتوه إلى كربلاء ليلبس عمامة الملالي ويتودد للمجوس!!





وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: نجزم بشكل مؤكد بأن انفجار ناقلتي نفط ببحر عمان ومقذوف مطار أبها تقف خلفه إيران، فالتهديدات الإيرانية والتصريحات السابقة وتاريخ المجوس يدل بشكل قاطع 100٪ بأن إيران هي سبب كل أعمال تخريبية وإرهابية في المنطقة.





فيما قال خالد الزعتر المحلل السياسى السعودى، إن قناة الجزيرة القطرية تعد أحد أدوات حمد بن خليفه بعد الانقلاب على والده في العام 1995 لتثبيت حكمه، ومن ثم أصبحت أداة رئيسية أيضا لدعم مشروعه في صناعة دور إقليمي للدوحة ومعالجة عقدة النقص الذي يعيشها حمد بن خليفه والقفز على عقدة المساحة.





وأضاف خالد الزعتر فى تصريحات صحفية، أن قناة الجزيرة ليست مجرد وسيلة إعلامية ، بل هي تعد أحد أدوات النظام القطري.





وتعتبر أحد أدوات السياسة الخارجية القطرية ، وبنظرة على تصريح رئيس مجلس ادارة القناة في الذكرى العاشرة لتأسيس قناة الجزيرة والذي حدد فيه مسار قناة الجزيرة بأنها ذاهبة في نفس اتجاه الدولة القطرية.





ونجد أن قناة الجزيرة تعتبر جزء من مشروع الدولة القطرية، وبالتالي لا تخرج قناة الجزيرة عن الخط السياسي للنظام القطري، ولا يمكن النظر لما تقوم به قناة الجزيرة إلا أنه يأتي مكملا وداعما للتوجهات السياسية للنظام القطري.



