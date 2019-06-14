نمو الإنتاج الصناعي في الصين بأبطأ وتيرة في 17 عام

نما الإنتاج الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في 17 عام، وسط تباطؤ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.





وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي زاد بنحو 5 بالمئة في مايو الماضي، مقابل مستوى 5.4 بالمئة في أبريل السابق له.









أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي سيسجل نمو بنحو 5.5 بالمئة في الشهر الماضي.





وفي سياق منفصل أظهرت البيانات الاقتصادية زيادة استثمار الأصول الثابتة داخل الصين بنحو 5.6 بالمئة في أول 5 أشهر في 2019 على أساس سنوي، وهو مستوى أقل من المسجل في الفترة من يناير وحتى أبريل عند 6.1 بالمئة.





أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن استثمارات الأصول الثابتة داخل الصين ستسجل زيادة 6.1 بالمئة.





وعلى صعيد استثمار الأصول الثابتة في القطاع الخاص والذي يعادل 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في الصين فارتفع 5.3 بالمئة في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/آيار، مقارنة بـ5.5 بالمئة في أول 4 أشهر من العام.





أما فيما يتعلق بمبيعات التجزئة الصينية فارتفعت في الشهر الماضي بنحو 8.6 بالمئة، متعافية من أدنى مستوى في 16 عام المسجل في أبريل عند 7.2 بالمئة.





وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن مبيعات التجزئة ستزيد 8.1 في مايو.





وبحلول الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليوان أمام الدولار عند 6.9202 يوان.