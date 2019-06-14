بشرى من "الأرصاد" للمواطنين

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قالت إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاض طفيف اليوم بمعدل درجتين، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 33 درجة.



وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلا على مختلف الأنحاء، مع وجود شبورة مائية خفيفة ولا تؤثر على حالة المرور.



وأضافت أن هناك ارتفاع في نسبة الرطوية، حيث تصل نهارًا إلى 80%، وليلا إلى 30%، مما يزيد شعورنا بحرارة الطقس.



