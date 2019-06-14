مفاجآة.. تواجد اسم "مبابي" مع هازارد في البيرنابيو
الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:07 ص
مصطفي صابر
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توفدت جماهير نادي العاصمة الإ الى ملعب "سانتياجو بيرنابيو من أجل استقبال الصفقة الجديدة النجم البلجيكي إدين هازارد المنتقل حديثا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.
و حسب تقارير إسبانية قد حضر الاستقبال حوالي 40 ألف من جماهير ريال مدريد في انتظار خروج إدين هازارد في سانتياجو بيرنابيو.
وكما صرح الصحفي الاسباني "سيرجيو فالنتين" أن جماهير ريال مدريد هتفت بقوة باسم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وأثناء انتظار خروج إدين هازارد.
ونشر الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين تغريدة عبر حسابه الشخصي الرسمي على تويتر قال فيها :"جماهير ريال مدريد تهتف الآن باسم مبابي يقولون ‘نحن نحب مبابي".
يذكر أن ريال مدريد نجح في التعاقد مع هازارد في صفقة أكدت الصحف الإنجليزية أن قيمتها تصل إلى 150 مليون إسترليني بالإضافات والمكافآت.
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