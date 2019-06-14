مادونا تكافح هذه القضايا بداخل "عالم عصري مخيف" من خلال أحدث ألبوماتها "مدام إكس"
الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:17 ص
Advertisements
Advertisements
طرحت نجمة البوب الأمريكية، مادونا، أحدث ألبوماتها الغنائية "مدام إكس"، الجمعة الماضية، والذي تراه فرصة لمحاربة العديد من القضايا بداخل "عالم عصري مخيف"، بحسب وصفها.
وأشارت في مقابلة مع رويترز إلى أنها تتصدى في ألبومها، الذي يحمل ترتيبه الـ 14 في مسيرتها الفنية الطويلة، لقضايا مثل السيطرة على السلاح والفقر والمهمشين حول العالم.
وقالت إنها تشعر بالرعب من التحركات الرامية إلى تقييد زواج المثليين جنسيا وحقوق المرأة، لا سيما بداخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ومادونا البالغة من العمر 60 عاما، والناشطة منذ فترة طويلة في مجتمع المثليين جنسيا، وتشتهر بعملها الخيري في مالاوي، أكدت لرويترز أنها ستواصل القتال من أجل هذه القضايا.
وأوضحت: "مازال هناك قدر كبير من الفقر في ملاوي، وانخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" بشكل كبير ولكنه لم يختف تماما"، هناك كل المشاكل التي تتكرر في أمريكا بسبب التشريعات الجديدة، لذا سيتعين علي مواصلة القتال من أجل نفس الأشياء".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني الأخبار اليوم اخبار الفنانين اخبار الفن
- خاص| محمد المجذوب: "رد اعتبار" أعادتني للجمهور المصري.. وأحضر لأغنية شعبية (حوار)
- مي مصطفى تشارك الأمريكية اليس ليبيك في احدث البوماتها
- مايكروسوفت تضيف اللغة العربية كأحد اللغات الأساسية لأجهزة إكس بوكس وان
- لطيفة في ضيافة إذاعة "نغم اف ام" الأربعاء المقبل
- لطيفة ضيفة برنامج "كبر دماغك".. الأربعاء المقبل
- مقتل اثنين من نجوم الراب الأمريكيين في حادثي إطلاق نار
- خبير عسكري: مصر تمتلك أحدث أجهزة للكشف عن المواد المتفجرة الخفية
- مادونا تقيم حفلًا غنائيًا ضخمًا بالبرتغال 2020
- مادونا تدافع عن قرارها المشاركة في مسابقة يوروفيجن في إسرائيل