مادونا تكافح هذه القضايا بداخل "عالم عصري مخيف" من خلال أحدث ألبوماتها "مدام إكس"

طرحت نجمة البوب الأمريكية، مادونا، أحدث ألبوماتها الغنائية "مدام إكس"، الجمعة الماضية، والذي تراه فرصة لمحاربة العديد من القضايا بداخل "عالم عصري مخيف"، بحسب وصفها.

وأشارت في مقابلة مع رويترز إلى أنها تتصدى في ألبومها، الذي يحمل ترتيبه الـ 14 في مسيرتها الفنية الطويلة، لقضايا مثل السيطرة على السلاح والفقر والمهمشين حول العالم.

وقالت إنها تشعر بالرعب من التحركات الرامية إلى تقييد زواج المثليين جنسيا وحقوق المرأة، لا سيما بداخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ومادونا البالغة من العمر 60 عاما، والناشطة منذ فترة طويلة في مجتمع المثليين جنسيا، وتشتهر بعملها الخيري في مالاوي، أكدت لرويترز أنها ستواصل القتال من أجل هذه القضايا.





وأوضحت: "مازال هناك قدر كبير من الفقر في ملاوي، وانخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" بشكل كبير ولكنه لم يختف تماما"، هناك كل المشاكل التي تتكرر في أمريكا بسبب التشريعات الجديدة، لذا سيتعين علي مواصلة القتال من أجل نفس الأشياء".