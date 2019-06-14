عميد "طب المنصورة" السابق: عدد الأطباء بمصر يساوي إنجلترا
الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:57 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، إن عدد الأطباء في مصر حوالي 330 ألف، وهذا الرقم يساوي عدد الأطباء في إنجلترا.
وأضاف "عبد الهادي" في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه حمدي رزق، أن المشكلة أن هذه الأرقام لا تعمل كلها بوزارة الصحة، ومن ثم هناك مشكلة حقيقية في وزارة الصحة.
ولفت عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، إلى أن "مصر بخير"، والثروة الطبية بخير ولكن هناك سوء توزيع وتسرب من وزارة الصحة، والأطباء لديهم بعض المشاكل.
وأضاف "عبد الهادي" في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه حمدي رزق، أن المشكلة أن هذه الأرقام لا تعمل كلها بوزارة الصحة، ومن ثم هناك مشكلة حقيقية في وزارة الصحة.
ولفت عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، إلى أن "مصر بخير"، والثروة الطبية بخير ولكن هناك سوء توزيع وتسرب من وزارة الصحة، والأطباء لديهم بعض المشاكل.
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