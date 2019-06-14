عميد "الطب المنصورة" السابق: الطبيب المصري الأفضل في العالم



وأضاف "عبد الهادي" في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه حمدي رزق، ألمانيا وإنجلترا يطلبون الأطباء المصريين، والخريج المصري مطلوب في السوق العالمية.



ولفت عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، إلى أن الطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم كله.

قال الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، إن وجود الأطباء يعتبر أمن قومي لمصر، موضحا أن مصر لا تخرج أطباء لها فقط، ولكن لأفريقيا والدول العربية أيضا.