موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

عشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم سيكونون على موعد مع الاثارة والمتعة وذلك عندما يلتقي المنتخب المغربي منتخب كوت ديفوار في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019 خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو القادم حيث يواجه المنتخب المغربي ناميبيا في الجولة الاولى ولا بديل أمامه سوي الفوز للحصول على أول ثلاثة نقاط في المجموعة التي تضم ساحل العاج وجنوب إفريقيا ثم في الجولة الثانية يصارع منتخب كوت ديفوار واخيرا يلتقي جنوب افريقيا في مجموعة الموت حيث أن منتخب أسود الأطلسي يرغب في الانتصارات لعدم تعقد الأمور في التأهل لدور الـ16 من البطولة.





وعن موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الإفريقية يلعب منتخب المغرب ثاني لقاء أمام منتخب كوت ديفوار يوم 28 يونيو من الشهر الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.ثم يخوض بعد ذلك المنتخب المغربي المباراة الثالثة أمام جنوب إفريقيا يوم 1 يوليو المقبل في السادسة مساءاً على ملعب ستاد السلام وعن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الإفريقية سيتم نقل مباراة المغرب وكوت ديفوار عبر قنوات بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT، ولذلك سيكون هناك تجمع كبير للجماهير المغربية أمام شاشات التليفزيون لمتابعة المنتخب العربي في البطولة الإفريقية.





وتم الكشف عن قائمة منتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:حراسة المرمي: منير المحمدي (مالقا الإسباني) - ياسين بونو (جيرونا الإسباني) - رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي) وخط الدفاع: نبيل درار (فينيرباتشي التركي) - نصير المزراوي (أجاكس الهولندي) - أشرف حكيمي (دروتموند الألماني) - مروان داكوسطا (الإنحاد السعودي) - غانم سايس ( وولفرهامبتون الإنجليزي) - يونس عبد الحميد (لانس الفرنسي) - المهدي بنعطية (الدحيل القطري) وخط الوسط: كريم الأحمدي (الإتحاد السعودي) - يوسف أيت بناصر (سانت ايتيان الفرنسي) - المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) - امبارك بوصوفة (الشباب السعودي) - يونس بلهندة (غلطة سراي التركي) - فيصل فجر (كون الفرنسي) - نور الدين أمرابط (النصر السعودي) - حكيم زياش (أجاكس الهولندي) - يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني) وخط الهجوم: سفيان بوفال (سيلطا فيغو) - أسامة الإدريسي (ألكمار الهولندي) - خالد بوطيب (الزمالك المصري).





واختار كامارا القائمة التالية لكوت ديفوار في حراسة المرمى: سيلفان جوبوهوو (مازيمبي - الكونغو الديموقراطية) - تابي إرا إليزير (سان بيدرو - كوت ديفوار) - سانجاري بادرا (فري ستيت ستارز - جنوب إفريقيا) والمدافعون: سيرجي أورييه (توتنام - إنجلترا) - مامادو باكايوكو (ريد ستار - فرنسا) - وونلو كوليبالي (أسيك ميموزا - كوت ديفوار) - تراوري إسماعيل (أنجيه - فرنسا) - ويلفريد كانون (أدو دين هاج - هولندا) - سيمون ديلي (سلافيا براج - التشيك) - كومارا شيخ (الوداد - المغرب) ولاعبو الوسط: فرانك كيسي (ميلان - إيطاليا) - سيري دي (نيوشاتل - سويسرا) - جيان فيليب جبامين (ماينز - ألمانيا) - سيري جان ميشيل (فولام - إنجلترا) - فيكتورين أنجبان (ميتز - فرنسا) - سانجاري إبراهيم (تولوز - فرنسا) والمهاجمون: جوناثان كودجيا (أستون فيلا - إنجلترا) - ويلفريد بوني (العربي - قطر) - ماكسويل كورنيه (ليون - فرنسا) - أسالي روجيه (يانج بويز - سويسرا) - نيكولاس بيبي (ليل - فرنسا) - ويلفريد زاها (كريستال بالاس - إنجلترا) - ماكس جراديل (تولوز - فرنسا).