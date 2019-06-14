ضبط 55 قضية جنائية خلال حملات أمنية بالمنطقة الآثرية بالهرم
الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:49 ص
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط خيال وجمال – 35 حالة اشتباة – 12 جزئي – 5غرامات- 2 بائع متجول- دراجة بخارية – 3 تسول - حكم جناية وبلغ الإجمالي 55 قضية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 75 كرسى- 11 استاند – 3 فاترينة –40 ترابيزة – 3 ثلاجة- 3 برويطة – عربة – 110 لوح خشب – 2 تروسيكل – 15 اوتاد– 5 شمسية – 3 غرزة شاي – 15 قلب شيشه – 35 سلاسل واتاد، الإجمالي 235 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط خيال وجمال – 35 حالة اشتباة – 12 جزئي – 5غرامات- 2 بائع متجول- دراجة بخارية – 3 تسول - حكم جناية وبلغ الإجمالي 55 قضية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 75 كرسى- 11 استاند – 3 فاترينة –40 ترابيزة – 3 ثلاجة- 3 برويطة – عربة – 110 لوح خشب – 2 تروسيكل – 15 اوتاد– 5 شمسية – 3 غرزة شاي – 15 قلب شيشه – 35 سلاسل واتاد، الإجمالي 235 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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