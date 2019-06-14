ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب الزمالك السابق: كودجو من أفضل مهاجمي أفريقيا

الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:04 ص
مدرب الزمالك السابق: كودجو من أفضل مهاجمي أفريقيا
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أكد أيمن عبد العزيز، مدرب الزمالك السابق، أن لابا كودجو مدرب نهضة بركان المغربي من أفضل مهاجمي القارة الأفريقية.

وقال أيمن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم نعطي تعليمات للاعبين لكي تهاجم أو تتراجع، لكن عندما اتقطعت الكرة من زيزو في ذهاب نهائي الكونفدرالية انتقلت بشكل سريع للمنطقة الأمامية".

وأكمل : "لم نلم زيزو عن ما حدث، لأنه من الوارد حدوثه في كرة القدم، ولكن تحدثنا عن تلافي الأخطاء والاستحواذ على الكرة بشكل أفضل".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي