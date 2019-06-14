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عاجل.. الدفاع الجوي السعودي يسقط 5 طائرات مسيرة كانت تستهدف مطار أبها وخميس مشيط

الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:01 ص
عاجل.. الدفاع الجوي السعودي يسقط 5 طائرات مسيرة كانت تستهدف مطار أبها وخميس مشيط
دفاع جوي
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تمكن الدفاع الجوي السعودي من اعتراض وإسقاط خمس طائرات مسيرة معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي وخميس مشيط.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، إن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي طبيعية.

وأضاف أنالإرهاب الحوثي يحاول بشكل يائس ومتكرر استهداف المنشآت المدنية.
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المزيد عن: مطار ابها اليمن الحوثي التحالف العربي
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