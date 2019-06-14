أنغام لابن شقيقتها: "إنت نجم العائلة دلوقتي وأغلى هدية من ربنا".. والطفل: "أنا بحبك" (فيديو)
الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:42 ص
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عبرت المطربة أنغام، عن حبها الشديد لابن شقيقتها الراحلة غنوة "ياسين" الذي جسد دور يوسف في مسلسل" زي الشمس".
وأثنت من جانبها على أداء ياسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر أثير "نجوم إف إم" قائلة له: "إنت نجم العائلة دلوقتي وأغلى هدية من ربنا".
ورد ياسين، على أنغام قائلًا: لها: "بحبك يا خالتو"، مشيرًا إلى أنها قدمت له كافة الدعم والمساندة خلال أيام تصوير مشاهده في المسلسل.
مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني ، أحمد السعدني ، سوسن بدر ، أحمد داوود ، سوسن بدر ، تأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز.
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