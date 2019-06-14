موعد مباراة اوغندا وزيمبابوي في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

يلعب منتخب اوغندا مواجهة امام منتخب زيمبابوي في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 26 يونيو من الشهر الجاري ويأتي منتخب اوغندا في المجموعة الاولى بجانب منتخبات مصر المستضيف وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية، حيث سيبدأ المنتخب الاوغندي المشوار ضد الكونغو الديمقراطية في 22 يونيو، ويسعى المنتخب الاوغندي لان يكون الحصان الاسود ويخطف التأهل لدور الـ16 حيث يقع في مجموعة ليست بالصعبة حيث من المتوقع تأهل مصر المستضيف واوغندا وستكون المنافسة مع الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي الذي يلعب لها خاما بيليات، وسيكون ملعب استاد القاهرة متزينا لاستقبال مباراة اوغندا ضد زيمبابوي يوم 26 يونيو المقبل وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة والنصف بتوقيت تونس.





ويخوض المنتخب الاوغندي اللقاء الاول أمام منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 22 يونيو على ملعب ستاد القاهرة في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة ثم سيخوض اللقاء الثالث أمام منتخب مصر يوم 30 يونيو في الساعة التاسعة مساءا على ملعب استاد القاهرة، حيث من المقرر ان تكون مباراة اوغندا ضد زيمبابوي منقولة بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية وبالتحديد على قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية في موقعة ستكون حاسمة بشكل كبير على المتأهل للدور الثاني دور الستة عشر من بطولة كأس الامم الافريقية 2019 على الاراضي المصرية.





قائمة منتخب اوغندا الرسمية المشاركة في بطولة إفريقيا 2019 حيث كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي قائمة الفريق النهائية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر حيث ضمت في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب إفريقي) – جمال سالم (الهلال السوداني) – روبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي) وفي الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي) – نيكولاس وادادا (عزام التنزاني) – أواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي) – حسن واسوا (بلا ناد) – رونالد موكيبي (أوسترساند السويدي) – مرشد دجوكو (سيمبا التنزاني) – جودفري والسومبي (بلا ناد) – مويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي) – جوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي) وفي الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي) – خالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) – أبدول لومالا (سيريانسكا السويدي) – مايكل أزيرا (مونتريال الكندي) – فاروق ميا (جوريكا الكرواتي) – كيزيتو لواجا (شاختار الكازاخي) – كاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب إفريقي) – إيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني) وفي الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) – ألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي) – ديريك نسيبامبي (سموحة المصري).





وعلى الجانب الآخر يتواجد في قائمة منتخب زيمبابوي التي اعنلها صنداي تشيدزامبوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي وتحتوي على 23 لاعبا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر نجم الفريق خاما بيليات حيث تلعب زيمبابوي المباراة الافتتاحية أمام مصر حيث تقع في المجموعة الأولى مع أوغندا والكونغو الديموقراطية حيث تضم القائمة في حراسة المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي – جنوب إفريقيا) – إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز – جنوب إفريقيا) – إلفيس تشيبيزيزي (باروكا – جنوب إفريقيا) وفي الدفاع: جيمي دزينجال (باور ديناموز – زيمبابوي) - أليك موديمو (كيفن درويدز – ويلز) – تينايدج هاديبي (كايزر تشيفس – جنوب إفريقيا) – ديفاين لونجا (جولدن أروز – جنوب إفريقيا) – رونالد بفومبيدزال (بلومنفنتين سيلتك – جنوب إفريقيا) – تينداي داريكوا (نوتينجام فورست) وفي الوسط: داني فيري (جولدن أروز – جنوب إفريقيا) – مارشال مونتيسي (أورلاندو بايرتس – جنوب إفريقيا) – مارفيلوس ناكامبا (كلوب بروج – بلجيكا) – تافادزوا كوتينيو (عزام – تنزانيا) – وفيدي كارورو (أمازولو – جنوب إفريقيا) - خاما بيليات (كايزر تشيفس – جنوب إفريقيا) – كوداكواشي ماهاشي (أورلاندو بايرتس – جنوب إفريقيا) – تالينت تشاوابيوا (أمازولو – جنوب إفريقيا) –– ثاباني كاموسوكو (يانج أفريكانز – تنزانيا) وفي الهجوم: نولدج موسونا (أندرلخت – بلجيكا) - نياشا موشيكوي (داليان ييفانج – الصين) – إيفانز روسيكي (سوبر سبورت – جنوب إفريقيا) – تينوتيندا كادويري (لو هافر – فرنسا) – نوكس موتيزوا (جولدن أروز – جنوب إفريقيا).