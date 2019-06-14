أستاذ أمراض باطنة بـ"قصر العيني": الطبيب المصري يعمل 16 ساعة يوميا
الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:42 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني، إن هناك فارق بين الطبيب المصري والطبيب في إنجلترا، حيث يعمل الطبيب المصري حوالي 16 ساعة يوميا.
وأضافت "شلتوت"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه حمدي رزق، أنه إذا افترضنا أن هناك 300 ألف طبيب، فهم يعملون بقوة 600 ألف طبيب.
وتابعت أن مصر تخدم العالم بالأطباء، ولا تخدم نفسها، حيث أن تعليم الطب في باقي الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عال التكلفة، ولم يصبح عليها إقبال ويستقدمون الشباب من هنا.
وشددت على أن الأطباء المصريين جيدين، ولكن بعض وسائل الإعلام تبنت حملات للهجوم على الأطباء وصنعت كراهية بين الطبيب وأسرة المريض.
وأضافت "شلتوت"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه حمدي رزق، أنه إذا افترضنا أن هناك 300 ألف طبيب، فهم يعملون بقوة 600 ألف طبيب.
وتابعت أن مصر تخدم العالم بالأطباء، ولا تخدم نفسها، حيث أن تعليم الطب في باقي الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عال التكلفة، ولم يصبح عليها إقبال ويستقدمون الشباب من هنا.
وشددت على أن الأطباء المصريين جيدين، ولكن بعض وسائل الإعلام تبنت حملات للهجوم على الأطباء وصنعت كراهية بين الطبيب وأسرة المريض.
Advertisements
المزيد عن: نظرة قصر العيني حمدي رزق الأطباء
- كشف مجاني و"نت" مفتوح.. عيادة دكتور بالشرقية متكاملة الخدمات.. والطبيب: الخير نهر
- أستاذ باطنة: "مريض السكر لا يحرم من تناول كحك العيد" (فيديو)
- عميد "قصر العيني": لا نطرد أهالي المرضى.. والطالب لا يتقاضى راتب يليق به (حوار)
- أطباء مستشفى المطرية المعتدى عليهم يرفضون التنازل: ننتظر المحكمة
- 8 معلومات لا تعرفها عن يوم الطبيب المصري
- أستاذة تحاليل بقصر العيني: لا يصح أن يكون غير الطبيب مسئولا عن معمل
- سبق – السعودية | "صحة جدة" تحقق مع طبيب بتهم زيادة التكاليف العلاجية وسوء معاملة مريضة مسنة
- حسام موافي يُحذر من خطورة الإسراف في تناول الأدوية