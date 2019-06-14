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أستاذ أمراض باطنة بـ"قصر العيني": الطبيب المصري يعمل 16 ساعة يوميا

الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:42 ص
أستاذ أمراض باطنة بـقصر العيني: الطبيب المصري يعمل 16 ساعة يوميا
الدكتورة إيناس شلتوت
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نعيم يوسف
 
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قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني، إن هناك فارق بين الطبيب المصري والطبيب في إنجلترا، حيث يعمل الطبيب المصري حوالي 16 ساعة يوميا.

وأضافت "شلتوت"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه حمدي رزق، أنه إذا افترضنا أن هناك 300 ألف طبيب، فهم يعملون بقوة 600 ألف طبيب.

وتابعت أن مصر تخدم العالم بالأطباء، ولا تخدم نفسها، حيث أن تعليم الطب في باقي الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عال التكلفة، ولم يصبح عليها إقبال ويستقدمون الشباب من هنا.

وشددت على أن الأطباء المصريين جيدين، ولكن بعض وسائل الإعلام تبنت حملات للهجوم على الأطباء وصنعت كراهية بين الطبيب وأسرة المريض.
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