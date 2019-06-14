"الطيب": المؤمن سيُسأل عن رأي الإفتاء أو الأزهر يوم القيامة (فيديو)



وشدد "الطيب"، في لقاء مع التلفزيون المصري، على أن هذا الرأي لا يكون من الأفراد، ولكنه عن طريق مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء.



وأكد الإمام الأكبر، أن هناك ثلاثة جهات فقط مخولة لتقول للناس حكم الله فيما يثور من قضايا أو مشكلات.

أكد فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الرأي الذي سوف يُسأل عنه المؤمن يوم القيامة، إما من دار الإفتاء، أو الأزهر الشريف.